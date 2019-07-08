Зеленский о клонах "Слуги народа": не имею влияния на ЦИК, поэтому будьте внимательны при голосовании

8 июля, 2019, 22:30

Владимир Зеленский прокомментировал регистрацию на парламентские выборы кандидатов, использующих созвучные с партией "Слуга народа" названия

Об этом президент Украины сказал после саммита Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"Я, как президент Украины, не могу влиять на выборы и рекламировать партию "Слуга народа". Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого в мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он.

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.