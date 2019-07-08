Зеленский не подписал закон о ВСК, поскольку требуется дополнительное время для его изучения, - Стефанчук
Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает Еспресо.TV
"Президент понимает сложность и важность этого закона еще требует определенного времени для его изучения. Решение будет обнародовано в ближайшее время", - заявил Стефанчук.
Он отметил, что проанализировали деятельность 5-го президента Петра Порошенко, который также принимал дополнительное время для изучения закона.
"Некоторые законы пролежали без подписи президента более 2,5 года. В канцелярии мы не нашли писем о немедленном их подписании", - добавил Стефанчук.
Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что Зеленский просрочил конституционный срок ответа по закону о ВСК, который предусматривает импичмент.
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