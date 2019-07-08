//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский не подписал закон о ВСК, поскольку требуется дополнительное время для его изучения, - Стефанчук

Зеленский не подписал закон о ВСК, поскольку требуется дополнительное время для его изучения, - Стефанчук


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский просрочил конституционные сроки подписания закона о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента, потому что нужно дополнительное время на его изучение

Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает Еспресо.TV

"Президент понимает сложность и важность этого закона еще требует определенного времени для его изучения. Решение будет обнародовано в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что проанализировали деятельность 5-го президента Петра Порошенко, который также принимал дополнительное время для изучения закона.

"Некоторые законы пролежали без подписи президента более 2,5 года. В канцелярии мы не нашли писем о немедленном их подписании", - добавил Стефанчук.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что Зеленский просрочил конституционный срок ответа по закону о ВСК, который предусматривает импичмент.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать