Юношу в наушниках, который возвращался из Ивана Купала, сбил поезд в Киевской области

8 июля, 2019, 13:42

В Фастовском районе около 5:30 утра 21-летний парень возвращался домой с празднования Ивана Купала, когда его сбил электропоезд

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

Инцидент произошел на 915 км. пути "Фастов - Сорочий Брод". 21-летний парень возвращался домой около 5:30 утра с празднования Ивана Купала. Шагал вдоль пути.

По словам правоохранителей, причиной несчастья стали наушники. Ведь парень даже не услышал, как приближается электропоезд, следовавший по направлению "Фастов Мотовиловка".

Машинист сигналом пытался предупредить, но тщетно. Когда парень обернулся - уже было поздно. Он не дошел домой в с. Малая Снитинка только 600м.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).