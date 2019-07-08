//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВрач-педофил клубов АПЛ покончил жизнь самоубийством

Врач-педофил клубов АПЛ покончил жизнь самоубийством


фото: dpchas.com.ua
Бывший врач-физиотерапевт английских футбольных клубов "Уотфорд" и "Бирмингем" Фил Эдвардс, которого обвиняли в растлении малолетних, совершил суицид

Об этом сообщает The Sun.

60-летний Эдвардс был найден мертвым в собственном доме в Уилстоуни. "Полиция считает, что других версий, кроме самоубийства, быть не может. Все улики указывают на суицид", - цитирует издание свой источник.

Причиной поступка Эдвардса называют расследование в его отношении по делу о развращении малолетних. Экс-врач команд АПЛ обвинялся в сексуальном домогательстве к маленькому мальчику. Эдвардса арестовали, но позже выпустили на свободу под залог.

В собственном доме экс-врач жил один.

  • 27 марта бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоенсе", внезапно умер .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать