Врач-педофил клубов АПЛ покончил жизнь самоубийством
8 июля, 2019, 12:01
Бывший врач-физиотерапевт английских футбольных клубов "Уотфорд" и "Бирмингем" Фил Эдвардс, которого обвиняли в растлении малолетних, совершил суицид
Об этом сообщает The Sun.
60-летний Эдвардс был найден мертвым в собственном доме в Уилстоуни. "Полиция считает, что других версий, кроме самоубийства, быть не может. Все улики указывают на суицид", - цитирует издание свой источник.
Причиной поступка Эдвардса называют расследование в его отношении по делу о развращении малолетних. Экс-врач команд АПЛ обвинялся в сексуальном домогательстве к маленькому мальчику. Эдвардса арестовали, но позже выпустили на свободу под залог.
В собственном доме экс-врач жил один.
- 27 марта бразильский журналист Рафаэль Гензель, который в 2016 году выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоенсе", внезапно умер .
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