Врач-педофил клубов АПЛ покончил жизнь самоубийством

8 июля, 2019, 12:01

Бывший врач-физиотерапевт английских футбольных клубов "Уотфорд" и "Бирмингем" Фил Эдвардс, которого обвиняли в растлении малолетних, совершил суицид

Об этом сообщает The Sun.

60-летний Эдвардс был найден мертвым в собственном доме в Уилстоуни. "Полиция считает, что других версий, кроме самоубийства, быть не может. Все улики указывают на суицид", - цитирует издание свой источник.

Причиной поступка Эдвардса называют расследование в его отношении по делу о развращении малолетних. Экс-врач команд АПЛ обвинялся в сексуальном домогательстве к маленькому мальчику. Эдвардса арестовали, но позже выпустили на свободу под залог.

В собственном доме экс-врач жил один.