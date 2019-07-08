Возвращение РФ в ПАСЕ: глава делегации Великобритании присоединился к демаршу, - Арьев

8 июля, 2019, 08:40

Глава делегации Великобритании Роджер Гейл присоединился к демаршу против возвращения делегации РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Пополнение. К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.

Ранее Роджер Гейл призвал украинскую делегацию "оставаться и бороться".

Он добавил, что все вскоре пожалеют о решении по поводу возврата РФ в организацию.