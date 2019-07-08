Возвращение РФ в ПАСЕ: глава делегации Великобритании присоединился к демаршу, - Арьев
8 июля, 2019, 08:40
Глава делегации Великобритании Роджер Гейл присоединился к демаршу против возвращения делегации РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы
Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
"Пополнение. К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.
Ранее Роджер Гейл призвал украинскую делегацию "оставаться и бороться".
Он добавил, что все вскоре пожалеют о решении по поводу возврата РФ в организацию.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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