В испанском клубе объяснили проблемы украинского футболиста с адаптацией

8 июля, 2019, 16:00

Технический директор испанского "Луго" Маноло Мандиям рассказал о проблемах с адаптацией украинского защитника Ореста Лебеденко

Об этом сообщает El Progreso.

Функционер сравнил адаптационный период Василия Кравца и Ореста Лебеденко.

"У Лебеденко та же проблема, что и у Василия Кравца. Он прибыл к нам зимой, когда в Украине был перерыв в чемпионате. Он был месяц без футбола, а затем попал в разгар сезона в Испании. Пока он набрал форму и адаптировался к темпу футболу, который отличается от украинского, уже и сезон подошел к концу. В этом была его проблема, если не учитывать еще юность, но мы считаем, что он в хорошем состоянии и мы верим в него", - сказал технический директор "Луго".

Орест Лебеденко перешел в "Луго" из львовских "Карпат" зимой этого года. Во второй части сезона украинский защитник провел в Испании всего 1 матч. Предшественник Лебеденко в "Луго" Василий Кравец перебрался в "Леганес".