В Турции произошел взрыв на химическом заводе

8 июля, 2019, 11:00

В воскресенье вечером, 7 июля, на западе Турции в провинции Кютахья произошел взрыв на азотном заводе

Как сообщает Haber Turk , взрыв произошел в 20:45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир.

Губернатор региона Омер Тораман сообщил, что по предварительным данным, погибших нет.

По словам очевидцев происшествия, сначала они услышали взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.

Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.