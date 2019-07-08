В Минздраве предлагают обязать сортировать мусор, увеличить количество пандусов и общественных туалетов

8 июля, 2019, 15:39

МЗ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, которым предлагает в частности запретить зимой посыпать дороги солью и песком, устанавливать туалеты без канализации и обязать людей сортировать мусор

Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест" обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

Документ регулирует нормы и правила содержания территорий населенных мест. Предложения для включения в проект приказа можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа.

По результатам общественного обсуждения профильные эксперты МЗ Украины рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки.

"Изменения к приказу совершенствуют действующие санитарные нормы и законодательство, чтобы сделать удобными и главное - безопасными для жизни и здоровья людей квартиры и общественные здания, а также территории населенных мест", - указывается в министерстве.

Так, проект приказа предлагает создать безбарьерную среду для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, велосипедистов и других групп населения.

"Например, обязательными станут широкий (120 см) и пологий съезд с тротуара или велодорожки; пандус с должной шириной и уклоном или лифт на каждом из выходов подземных и надземных пешеходных переходов, скамьи для сидения вдоль улиц (каждые 300 м); парковочные столбики или другие препятствия для въезда машин в пешеходную зону", - поясняется в документе.

Предлагается увеличить количество общественных туалетов, обновременно запретив туалеты без канализации.

"Оптимальное расстояние между туалетами - до 700 метров, а в людных местах - до 300 метров", - отмечают в Минздраве.

Общественные уборные должны быть оборудованы столом для пеленания ребенка и иметь доступ к питьевой воде.

Согласно проекту приказа, выгребные ямы будут запрещены, вместо них - безопасные для здоровья локальные очистные сооружения (например, септик).

Предлагается обязательная сортировка мусора и мусорные урны каждые 60 метров. "Новые нормы обязывают устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора - для пластика, стекла, металла, бумаги и органики", - говорится в документе.

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Минздрав предлагает запретить сжигать траву и листья. "Собранные листья вывозить на поля компостирования. Запрещается сжигание листьев, которое приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, а также к исчезновению некоторых видов животных. При сжигании выделяется бензопирен, что может вызвать у человека рак. С дымом в воздух выходят диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Также при сжигании выделяются ядовитые газы, которые могут быть источником аллергии и влияют на иммунную систему", - пояснили в министерстве.

Посыпать дороги песком и солью от гололеда также планируют запретить.

"Например, чтобы не было гололеда, посыпать тротуары, велодорожки и пешеходные зоны нужно гранотсевом с содержанием соли 7%. В то же время посыпка песком и пескосмесью с солью запрещается, поскольку она загрязняет почву, вредит зеленым насаждениям, а также портит обувь", - добавили в МЗ.

Вместе с тем, запрещается так называемая омолаживающая обрезка деревьев. "Такая обрезка уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий", - отмечают в министерстве.