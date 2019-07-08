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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате

В Киеве мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате

В Святошинском районе Киева в результате взрыва погиб человек, на месте работают представители всех профильных служб

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что проишествие случилось примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

"К правоохранителям поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", - сообщили в полиции.

Сейчас место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

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