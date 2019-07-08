В Кремле прокомментировали нецензурную брань в адрес Путина на грузинском канале
8 июля, 2019, 15:07
Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нецензурную брань в адрес Владимира Путина со стороны ведущего грузинского канала "Рустави-2"
По словам Пескова, оскорбления в адрес РФ и ее президента абсолютно неприемлемы, Кремль их решительно осуждает.
"Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем... все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту затею", - цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурного обращение к президенту России Владимиру Путину.
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