В Кремле прокомментировали нецензурную брань в адрес Путина на грузинском канале

8 июля, 2019, 15:07

Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал нецензурную брань в адрес Владимира Путина со стороны ведущего грузинского канала "Рустави-2"

По словам Пескова, оскорбления в адрес РФ и ее президента абсолютно неприемлемы, Кремль их решительно осуждает.

"Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем... все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту затею", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурного обращение к президенту России Владимиру Путину.