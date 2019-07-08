В Гонконге между демонстрантами и полицией произошли столкновения, есть задержанные

8 июля, 2019, 11:30

В Гонконге произошли столкновения между полицией и участниками митинга против закона об экстрадиции

Об этом сообщает Straits Times.

Столкновения произошли после того, как сотни активистов попытались заблокировать движение транспорта по одной из главных магистралей. Митингующих просили восстановить движение, однако демонстранты не отступили, тогда к ним применили резиновые дубинки. Известно, по меньшей мере, о пяти задержанных.

Хотя премьер Керри Лем 15 июня приостановила действие законопроекта, протестующие продолжают настаивать на его полном отзыве.

Организаторы протеста заявляли, что на марш пришли более 230 тысяч человек. По данным полиции, число демонстрантов были меньше - 56 тысяч.