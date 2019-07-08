Украина впервые обратилась к США по поводу покупки военного оборудования

8 июля, 2019, 09:08

США начали рассмотрение запроса Украины по покупке военного оборудования через программу продажи Минобороны США

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса. Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", - говорится в сообщении .