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Espreso.tvОбществоУкраина впервые обратилась к США по поводу покупки военного оборудования

Украина впервые обратилась к США по поводу покупки военного оборудования

США начали рассмотрение запроса Украины по покупке военного оборудования через программу продажи Минобороны США

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса. Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", - говорится в сообщении .

В то же время не сообщается, о каком именно оружии идет речь.

 

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