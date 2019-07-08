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Espreso.tvОбществоУ Гройсмана обвинили в "политической игре" Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС

У Гройсмана обвинили в "политической игре" Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук назвал "политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко" заявление вице-премьер-министра по евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что ее не пустили на саммит Украина -ЕС по указанию премьер-министра

Об этом Рябчук написал в Facebook.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал Рябчук.

Представитель Гройсмана также добавил фотографии документов из Администрации президента, в которых Климпуш-Цинцадзе просят предоставить предложения в состав делегации Украины.

 

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