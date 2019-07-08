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Espreso.tvОбществоТуск в очередной раз призвал Россию освободить незаконно заключенных украинцев

Туск в очередной раз призвал Россию освободить незаконно заключенных украинцев


фото: president.gov.ua
Президент Европейского совета Дональд Туск в очередной раз призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова и захваченных вблизи Керченского пролива моряков

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 21-го саммита Украина-ЕС, сообщает Еспресо.TV.

"Европейский совет призвал Россию освободить без дальнейших задержек захваченных 24-х украинских военных моряков и обеспечить свободный доступ к Азовскому морю", - сказал Туск.

"На последних саммитах я вспоминал также об Олеге Сенцове. В декабре он стал лауреатом премии Сахарова, которую Европарламент присуждает тем, кто посвятил свою жизнь защите прав человека и свободы мысли. К сожалению, Олег до сих пор в тюрьме и я обновляю наш призыв к России освободить его и всех незаконно задержанных украинцев в РФ и на Крымском полуострове", - подчеркнул он.

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