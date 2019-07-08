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Espreso.tvОбществоТуск пообещал, что антироссийские санкции не снимут до полного выполнения Минских договоренностей

Туск пообещал, что антироссийские санкции не снимут до полного выполнения Минских договоренностей

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что санкции против России будут оставаться в силе, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности

Об этом он сказал во время саммита Украина-ЕС, который проходил в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Несколько дней назад ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Санкции будут оставаться в силе, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности", - отметил глава Европейского совета.

Он отметил, что позиция ЕС в поддержке независимости, суверенитета и территориальности целостности Украины неизменна.

"Мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - подчеркнул Туск.

 

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