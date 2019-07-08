Туск пообещал, что антироссийские санкции не снимут до полного выполнения Минских договоренностей

8 июля, 2019, 18:34

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что санкции против России будут оставаться в силе, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности

Об этом он сказал во время саммита Украина-ЕС, который проходил в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Несколько дней назад ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Санкции будут оставаться в силе, пока не будут в полном объеме выполнены Минские договоренности", - отметил глава Европейского совета.

Он отметил, что позиция ЕС в поддержке независимости, суверенитета и территориальности целостности Украины неизменна.

"Мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - подчеркнул Туск.