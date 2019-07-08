Туск: горжусь тем, что меня называли "проукраинским маньяком"

8 июля, 2019, 14:29

Президент Европейского Совета Дональд Туск в эмоциональной речи на украинском языке подвел итоги украинско-европейских отношений во время своей каденции и заверил украинцев в своей поддержке

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"Уважаемые друзья! Это, пожалуй, мой последний визит в Украину в качестве главы Европейского Совета. Я горжусь тем, что имел возможность работать с вами в контексте общности наших интересов и ценностей. Я останусь вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем", - сказал Туск. "В течение всех этих лет я всегда старался поддерживать Украину в Европе, а Европу - в Украине. Отвага и решимость украинцев снискали уважение и признание у многих европейцев. И сегодня среди них все больше и больше союзников украинского дела. В моих глазах вы все - герои . Именно так я видел вас во время Революции Достоинства на Майдане, а также потом - когда вы защищали суверенитет и целостность своей страны. и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах; несмотря на страдания, принесенные войной; несмотря на трудности реформ, вы выстояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера", - подчеркнул он.

Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но есть также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд. В Брюсселе некоторые смотрели на меня, как на проукраинского маньяка, не раз мне говорили это в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - резюмировал президент Совета ЕС.