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Espreso.tvОбществоТелемост с РФ: под Офисом президента требуют закрытия NewsOne и ареста Медведчука

Телемост с РФ: под Офисом президента требуют закрытия NewsOne и ареста Медведчука

На Банковой в Киеве состоялся митинг представителей организаций правого крыла с требованием созвать СНБО и закрыть телеканал NewsOne

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В акции приняли участие несколько десятков человек. Это представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Карпатской Сечи", "ОУН" и др. Они называют себя "Объединенными националистами".

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Кроме закрытия NewsOne, среди других озвученных требований - арест Виктора Медведчука. Участники акции заявили, что 10 июля планируют вновь выйти под Офис президента, чтобы спросить, выполнены ли их условия.

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  • Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
  • 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы
  • По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
  • Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию относительно уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
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