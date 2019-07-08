Телемост с РФ: под Офисом президента требуют закрытия NewsOne и ареста Медведчука

8 июля, 2019, 16:24

На Банковой в Киеве состоялся митинг представителей организаций правого крыла с требованием созвать СНБО и закрыть телеканал NewsOne

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В акции приняли участие несколько десятков человек. Это представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Карпатской Сечи", "ОУН" и др. Они называют себя "Объединенными националистами".

Кроме закрытия NewsOne, среди других озвученных требований - арест Виктора Медведчука. Участники акции заявили, что 10 июля планируют вновь выйти под Офис президента, чтобы спросить, выполнены ли их условия.