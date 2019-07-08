Телемост с РФ: дело о госизмене расследует СБУ, поручено допросить владельца NewsOne
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в заметке на Facebook.
"Генеральной прокуратурой Украины по этому поводу 08.07.2019 данное уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену). Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ" , - сообщила Сарган.
Сарган отметила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам государственной измены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансированию терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Проведение телемоста является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса. Это ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности , обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ", - говорится в сообщении.
Следственным ГСУ СБУ процессуальным руководителем дано поручение о допросе владельца телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведении необходимых следственных (розыскных) действий.
- Напомним, между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом Россия 1, который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, по которой Указом Президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018 применены санкции, на 12.07.2019 в 18:00 (по киевскому времени ) было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России.
- Телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы
- ГПУ зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены
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