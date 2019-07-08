Телемост с РФ: дело о госизмене расследует СБУ, поручено допросить владельца NewsOne

8 июля, 2019, 15:57

Следственным ГСУ СБУ процессуальным руководителем дано поручение о допросе владельца телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в заметке на Facebook.

"Генеральной прокуратурой Украины по этому поводу 08.07.2019 данное уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену). Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ" , - сообщила Сарган.

Сарган отметила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам государственной измены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансированию терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Проведение телемоста является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса. Это ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности , обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ", - говорится в сообщении.

Следственным ГСУ СБУ процессуальным руководителем дано поручение о допросе владельца телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведении необходимых следственных (розыскных) действий.