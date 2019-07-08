Телемост между каналами "NewsOne" и "Россия 24" отменили благодаря общественности и реакции украинцев, - Княжицкий

8 июля, 2019, 16:52

Такое мнение высказал Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире одного из украинских телеканалов

Он отметил: этот "телемост", который должен был состояться - это пропагандистская акция, запланированная российским государственным каналом и каналом NewsOne, который контролируется русскими. Эта акция была призвана утвердить путинский нарратив об "одном народе".

"Поэтому возмущение украинского общества было вполне естественным и закономерным. Я не верю в то, что кто-то угрожал людям, работающим на NewsOne. И не считаю, что это журналисты. Это российские пропагандисты. Я приветствую то, что этот "телемост" отменен в том числе, благодаря общественности и реакции украинцев", - сказал Княжицкий.

Он также подчеркнул: и власть, и оппозиция, невзирая на политические взгляды должны объединяться в делах украинской независимости. Отмена "телемоста" - положительный пример такого объединения.

Также Княжицкий прокомментировал двуязычное обращение президента Зеленского относительно этой ситуации.

"Меня несколько удивила реакция Владимира Зеленского. С одной стороны он осудил этот "телемост" и совершенно верно указал на то, что это делается врагами Украины. Но, вместе с тем, записал двуязычное обращения, противопоставляя украинцев в Украине: тех, кто говорит на украинском и тех, кто украинский еще не выучил ", - сказал председатель парламентского комитета.

Напомним, 7 июля стало известно, что канал NewsOne, связанный с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, планировал 12 июля устроить телемост с кремлевским телеканалом "Россия". Эта новость вызвала возмущение украинского политикума и общества. В понедельник, 8 июля, телеканал NewsOne на своей странице в Фейсбуке сообщил об отмене "телемоста", заявив об "угрозе физической расправы в отношении журналистов".