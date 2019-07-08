Сутки на Донбассе: один погибший, трое раненых украинцев

8 июля, 2019, 07:56

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 6 раз.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование. По данным разведки, 7 июля два оккупанта уничтожены.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил.