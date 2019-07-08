США призывают Германию отправить войска в Сирию

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa, опубликованном в ночь на воскресенье, 7 июля.

По словам Джеффри, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства" ("ИГ") лучше использовать силы местных военных". Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в сфере логистики, обучения местных солдат и технического обслуживания. Кроме того, бундесвер мог бы обеспечить поддержку наземных войск с воздуха, подчеркнул американский дипломат.

Как отмечается, целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы "ИГ". По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного выхода Ирана из региона.

По информации Welt am Sonntag, Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ в Берлине. "Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может предоставить, - сообщил он изданию. - Возможно, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь иного рода".

Сегодня военные бундесвера участвуют в борьбе против "ИГ" в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании. В конце 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции против "Исламского государства", желающих оказать добровольную поддержку в регионе, и надеется на вклад Германии в связи с этим.