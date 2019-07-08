Саммит Украина-ЕС лучше было бы провести в конце года, - Климкин

8 июля, 2019, 12:29

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который после конфликта с Владимиром Зеленским находится в "политическом отпуске", считает, что саммит Украина-ЕС следовало проводить не сейчас, а в конце года

Об этом он написал в Facebook .

Климкин отметил, что каденция действующих руководителей ЕС - президентов Евросовета Дональда Туска и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, прибывших для участия в саммите - подходит к концу, а потому это "не очень хорошо для принятия стратегических решений".

"Я бы вообще сделал саммит в конце года. Тогда это было знакомство с новым руководством. И одновременно это было бы тушение пожаров по энергетическим вопросам", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

"Однако так или иначе честный разговор нам крайне необходим. Вместо той мифологии, которая, к сожалению, до сих пор во многих в головах в Украине", - добавил он.

Климкин также подчеркнул, что вместе с этим саммитом уходит эпоха Туска и Юнкера, которые "на эмоциональном уровне ощутили Майдан"

"Они сердцем восприняли наше стремление в Европу как к свободе. И поэтому они понимают, почему мы никогда не сдадимся в борьбе с российской агрессией. За это их стоит поблагодарить. С преемниками придется работать больше умом, а не сердцем", - отметил Климкин.

Напомним, сегодня в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз. По итогам саммита Украина-ЕС будет подписано 5 двусторонних документов, включая соглашение о помощи Приазовью.