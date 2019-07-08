Саммит Украина-ЕС лучше было бы провести в конце года, - Климкин
Об этом он написал в Facebook .
Климкин отметил, что каденция действующих руководителей ЕС - президентов Евросовета Дональда Туска и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, прибывших для участия в саммите - подходит к концу, а потому это "не очень хорошо для принятия стратегических решений".
"Я бы вообще сделал саммит в конце года. Тогда это было знакомство с новым руководством. И одновременно это было бы тушение пожаров по энергетическим вопросам", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
"Однако так или иначе честный разговор нам крайне необходим. Вместо той мифологии, которая, к сожалению, до сих пор во многих в головах в Украине", - добавил он.
Климкин также подчеркнул, что вместе с этим саммитом уходит эпоха Туска и Юнкера, которые "на эмоциональном уровне ощутили Майдан"
"Они сердцем восприняли наше стремление в Европу как к свободе. И поэтому они понимают, почему мы никогда не сдадимся в борьбе с российской агрессией. За это их стоит поблагодарить. С преемниками придется работать больше умом, а не сердцем", - отметил Климкин.
Напомним, сегодня в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз. По итогам саммита Украина-ЕС будет подписано 5 двусторонних документов, включая соглашение о помощи Приазовью.
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