Россияне рассказали в ОБСЕ, как видели через окно МКС украинские снаряды, которые убивали мирных жителей, - Высоцкий
8 июля, 2019, 11:40
Члены российской делегации в ПА ОБСЕ сделали заявления об американских лабораториях в Украине и об украинских снарядах через окно в Международной космической станции
Об этом сообщил член украинской делегации в ПА ОБСЕ Сергей Высоцкий в Facebook.
"Только что ПА ОБСЕ депутат от Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова заявила о том, что она на орбите, через окно Международной космической станции, видела как украинские снаряды убивали мирных жителей Донбасса", - написал Высоцкий.
Он добавил, что также российский депутат Онищенко рассказал об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины
"Мы все собрались в Люксембурге, и только российская делегация - в Амстердаме", - пошутил член украинской делегации.
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