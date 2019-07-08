Россияне рассказали в ОБСЕ, как видели через окно МКС украинские снаряды, которые убивали мирных жителей, - Высоцкий

8 июля, 2019, 11:40

Члены российской делегации в ПА ОБСЕ сделали заявления об американских лабораториях в Украине и об украинских снарядах через окно в Международной космической станции

Об этом сообщил член украинской делегации в ПА ОБСЕ Сергей Высоцкий в Facebook.

"Только что ПА ОБСЕ депутат от Госдумы России, космонавт, герой России Елена Серова заявила о том, что она на орбите, через окно Международной космической станции, видела как украинские снаряды убивали мирных жителей Донбасса", - написал Высоцкий.

Он добавил, что также российский депутат Онищенко рассказал об американских лабораториях биологического оружия на территории Грузии и Украины

"Мы все собрались в Люксембурге, и только российская делегация - в Амстердаме", - пошутил член украинской делегации.