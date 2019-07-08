Прошу прекратить истерику. Работаем над решениями, - Данилюк о "телемосте" между "Россия 24" и NewsOne

8 июля, 2019, 09:01

Секретарь СНБО прокомментировал новость о запланированном на 12 июля "телемосте" между "Россия 24" и NewsOne

Об этом в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Он прокомментировал новость о запланированном на 12 июля "телемосте" между Россия 24 и NewsOne.

"Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине", - написал Данилюк.

Секретарь СНБО заверяет, что власть готова реагировать на очередную кремлевскую провокацию.

"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - добавил Данилюк.