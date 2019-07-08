"Вы президент или кто?": Белецкий выдвинул ультиматум Зеленскому по поводу "телемоста"
Видеообращение Национальный Корпус обнародовал в Facebook.
"О чем Путину с нами надо поговорить? О 13 тысячах погибших? О 3 оккупированных областях? Мы - украинцы - не имеем никакого желания с ним ни говорить, ни видеться", - заявил Белецкий.
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Он добавил, что сейчас оккупация происходит не на "поле боя", а в телевизионном эфире.
Далее Белецкий обратился к Зеленскому: "Господин президент, у вас есть 1 день, чтобы решить эту ситуацию и не допустить такого эфира. Если за сутки вы не справитесь или не захотите, мы с радостью возьмем эту обязанность на себя. У нас есть большой опыт унятия "ваты""
Напомним, "телемост" планируется 12 июля.
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