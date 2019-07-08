"Телемост" с "Россия 24": NewsOne называет это "мостом с народом двух стран"

8 июля, 2019, 09:27

Телеканал NewsOne объяснил, почему стал проводить телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24"

Об этом говорится в заявлении NewsOne.

""Надо поговорить"- это телемост между обычными людьми Украины и России без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращением войны. Newsone делает этот шаг 12 июля", - говорится в сообщении.

В канале добавили, что сотрудники телеканала считают "своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России".

"Мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - рассказали в NewsOne.

Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne, который связывают Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"