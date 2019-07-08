"Тактика 1000 порезов": посол Украины в ПАСЕ Кулеба представил план действий после возвращения делегации РФ
Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Левый берег".
"Я предлагаю всю нашу реакцию разделить на 2 элемента. Первый - это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отозвать приглашение наблюдателям мониторить наши выборы. Второй элемент - набор шагов, которые я называю "тактикой тысячи порезов": когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам", - рассказал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что Украина будет прибегать к действиям, которые Совет Европы будет чувствовать, и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России.
"Мы сейчас финализируем набор таких шагов", - добавил Кулеба.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимающую все санкции против России.
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Комитет Верховной Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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