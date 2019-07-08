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Espreso.tvОбщество"Тактика 1000 порезов": посол Украины в ПАСЕ Кулеба представил план действий после возвращения делегации РФ

"Тактика 1000 порезов": посол Украины в ПАСЕ Кулеба представил план действий после возвращения делегации РФ


фото: facebook
Посол Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба предложил план дальнейшего противодействия России после возвращения ее делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы

Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Я предлагаю всю нашу реакцию разделить на 2 элемента. Первый - это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отозвать приглашение наблюдателям мониторить наши выборы. Второй элемент - набор шагов, которые я называю "тактикой тысячи порезов": когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам", - рассказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина будет прибегать к действиям, которые Совет Европы будет чувствовать, и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России.

"Мы сейчас финализируем набор таких шагов", - добавил Кулеба.

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