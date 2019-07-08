"Спрячем голые колени и вспомним о свитерах": синоптик спрогнозировала прохладу с дождями

8 июля, 2019, 13:10

Вторник, 9 июля, в Украине ожидается прохладным и с дождями

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дожди наиболее вероятны на Севере, Западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - Восток, значительная часть Юга и Центра.

Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах + 19 + 24 градусов, на Западе ожидается местами + 18 + 20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, 25 + 28 градусов, комфортно.

"А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и брюками. Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, + 8 + 13 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве во вторник облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем около +20 градусов.