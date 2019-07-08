"Проба силы": Парубий рассказал, что стоит за идеей телемоста с РФ

8 июля, 2019, 22:07

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал попытку организовать телемост украинских каналов 112 и NewsOne с российским пропагандистским каналом "Россия 24" испытанием украинского государства на прочность со стороны пророссийских сил

Об этом Парубий сказал в программе "Вердикт" в эфире Еспресо.TV .

"Это не просто провокация - это проба силы. Это ощущение, как далеко они смогут зайти. К сожалению, после президентских выборов пятая колонна во всех направлениях пробует на прочность украинский лагерь и украинское государство: насколько оно далеко сможет зайти в реваншистских настроениях" , - сказал Парубий.

Спикер парламента отметил необходимость для украинских сил объединяться для противодействия подобным провокациям.

"Конечно, украинский лагерь объединяется и сплачивается, чтобы этого не допустить. В данном случае обращениями реванш не остановишь. Реванш можно остановить конкретными совместными действиями. Попытками разделить украинское общество на старых и новых или каким-то делением - оно нас отводит от простого понимания, что, к сожалению, в Украине есть пророссийские, промосковские политики, пятая колонна, которые отстаивают интерес России. Им надо противостоять, противодействовать объединенно", - добавил Парубий.

Нардеп также предостерег в отношении коварства заявлений о незначительности опасности со стороны государства-агрессора.

"Как говорил один философ, самая дьявольская выдумка дьявола заключалась в том, чтобы убедить всех, что дьявола не существует. Когда нам говорят, что нет никакого русского реванша, никакой опасности, давайте о другом поговорим - это и есть самый опасный фон для возвращения реваншистских сил. Реваншисты - и Медведчук, и Бойко, и Рабинович и Оппоблок - пытаются почувствовать, насколько далеко они могут зайти, чтобы разрушить ценности, которые строились после Майдана. Те, кто этого старается не замечать, считают, что этого не существует, создают им благоприятный фон. Очень важно помнить, что дьявол существует, что существует враг, этот враг - в Кремле, он имеет представителей в Украине. Я утверждаю, что Медведчук является представителем Кремля в Укране", - отметил Парубий.