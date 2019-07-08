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Espreso.tvОбщество"Переквалифицировался в подводника": в Харькове пьяный водитель влетел в дерево, а потом - в реку

"Переквалифицировался в подводника": в Харькове пьяный водитель влетел в дерево, а потом - в реку

8 июля в Харькове в результате нарушeния правил дорожного движения утонула машина

Об этом сообщила Патрульная полиция Харьковской области в заметке на Facebook.

По предварительной информации, на улице Бeрeговой водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на дeрeво, после чего транспортное средство съехало в реку.

По данным патрульных, оказалось, что 21-летний водитель Volkswagen Passat парня имеет признаки алкогольного опьянения. Медицинская экспертиза это подтвердила.

Пострадавших нет. Полицeйские составили на руководителя административные протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

 

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