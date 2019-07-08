"Не телемост, а телемина": партия "Голос" протестует под зданием NewsOne
8 июля, 2019, 10:57
Партия Святослава Вакарчука "Голос" вышла на акцию протеста из-за "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24"
Об этом "Голос" сообщила в своем Telegram-канале .
"Прямо сейчас под офисом телеканала NewsOne продолжается наша акция "Нет - информационной оккупации Украины", - говорится в сообщении.
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Отметим, что "телемост" планируют провести 12 июля.
Ведущими с российской стороны будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Василий Голованов и Елена Кирик.
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