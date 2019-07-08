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Espreso.tvОбщество"Не допустить реванша и отмены закона о языке": Парубий призвал львовян поддержать Княжицкого

"Не допустить реванша и отмены закона о языке": Парубий призвал львовян поддержать Княжицкого

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что вокруг языкового закона не было бы никаких противостояний, если бы политики не поднимали постоянно этот вопрос

Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV .

Председатель Верховной Рады в очередной раз подчеркнул, что в течение многих лет враг пытался разделить Украину по языковому признаку.

"Принятие закона о языке продемонстрировало, что язык объединяет всех украинцев. И не было бы никаких противостояний, если бы политики не поднимали постоянно этот вопрос. Я хочу сказать, что собственно Николай Княжицкий, который является автором этого закона, приложил титанические усилия для того, чтобы этот закон был принят", - отметил Парубий.

Он добавил, что Николай Княжицкий на внеочередных выборах в Раду баллотируется по Львову: "И я просил бы всех львовян поддержать Николая Княжицкого как человека, благодаря которому мы имеем сегодня закон о языке. Мы с ним согласовываем наши позиции уже в будущем парламенте по тому, как не допустить реванша и не допустить изменения и отмены закона о языке. Но я думаю, что наша команда "Европейской солидарности" будет достаточно мощно представлена, чтобы мы не допустили каких-либо попыток изменить закон о языке или закон о декоммунизации, а также предупредили нападения на УПЦ".

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