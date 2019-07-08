"Не допустить реванша и отмены закона о языке": Парубий призвал львовян поддержать Княжицкого

8 июля, 2019, 22:56

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что вокруг языкового закона не было бы никаких противостояний, если бы политики не поднимали постоянно этот вопрос

Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV .

Председатель Верховной Рады в очередной раз подчеркнул, что в течение многих лет враг пытался разделить Украину по языковому признаку.

"Принятие закона о языке продемонстрировало, что язык объединяет всех украинцев. И не было бы никаких противостояний, если бы политики не поднимали постоянно этот вопрос. Я хочу сказать, что собственно Николай Княжицкий, который является автором этого закона, приложил титанические усилия для того, чтобы этот закон был принят", - отметил Парубий.

Он добавил, что Николай Княжицкий на внеочередных выборах в Раду баллотируется по Львову: "И я просил бы всех львовян поддержать Николая Княжицкого как человека, благодаря которому мы имеем сегодня закон о языке. Мы с ним согласовываем наши позиции уже в будущем парламенте по тому, как не допустить реванша и не допустить изменения и отмены закона о языке. Но я думаю, что наша команда "Европейской солидарности" будет достаточно мощно представлена, чтобы мы не допустили каких-либо попыток изменить закон о языке или закон о декоммунизации, а также предупредили нападения на УПЦ".