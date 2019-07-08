"Народный фронт" требует немедленного введения санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление

8 июля, 2019, 12:52

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом с орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, который должен получить мощный ответ", - говорится в заявлении "Народного фронта" на сайте партии .

В частности, в НФ отметили, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинских прихвостней Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму на Донбассе и других горячих точках мира, - там, где первым появляется российский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" напоминает, что постановление, инициатором которой был "НФ", о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года. Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли.

Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленскому - Президенту и Председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должно быть введено уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, обломал зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука".

Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

"Реванш не должен получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация - четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - отметили в "Народном фронте".