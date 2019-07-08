"Надо поговорить": в Киеве устраивают акции протеста из-за "телемоста" NewsOne и "Россия 24"
8 июля, 2019, 09:46
8 и 12 июля в столице планируют провести акции протеста из-за "телемоста" с российским пропагандистским каналом "Россия 24"
Об этом сообщается на страницах мероприятий.
В понедельник, 8 июля, планируют в 20:00 встречаться возле телеканала NewsOne.
Следующая акция протеста планируется собственно в день "телемоста" - 12 июля.
Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия".
NewsOne назвал это "мостом с народом двух стран, а не политиками".
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