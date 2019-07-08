"Надо поговорить": в Киеве устраивают акции протеста из-за "телемоста" NewsOne и "Россия 24"

8 июля, 2019, 09:46

8 и 12 июля в столице планируют провести акции протеста из-за "телемоста" с российским пропагандистским каналом "Россия 24"

Об этом сообщается на страницах мероприятий.

В понедельник, 8 июля, планируют в 20:00 встречаться возле телеканала NewsOne.

Следующая акция протеста планируется собственно в день "телемоста" - 12 июля.

Ранее сообщалось, что телеканал NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия".

NewsOne назвал это "мостом с народом двух стран, а не политиками".