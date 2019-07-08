"Барселона" нашла оригинальное усилениt состава
8 июля, 2019, 11:01
Каталонская "Барселона" решила заключить соглашение с полузащитником японского клуба "Касима Антлерс" Хироки Абэ
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб заплатит за трансфер 20-летнего футболиста 1,1 млн евро. Японец заключит с "Барсой" контракт по схеме "3+2". Предполагается, что хавбек отправится вместе с командой в предсезонный тур по Японии, который пройдет с 20 по 27 июля.
В этом сезоне в чемпионате Японии Абэ провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.
- 3 июля стало известно, что экс-футболист "Барселоны" Яя Туре уехал на заработки во 2-ю китайскую лигу.
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