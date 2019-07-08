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Espreso.tvСпорт"Барселона" нашла оригинальное усилениt состава

"Барселона" нашла оригинальное усилениt состава


фото: tv-tokyo.co.jp
Каталонская "Барселона" решила заключить соглашение с полузащитником японского клуба "Касима Антлерс" Хироки Абэ

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб заплатит за трансфер 20-летнего футболиста 1,1 млн евро. Японец заключит с "Барсой" контракт по схеме "3+2". Предполагается, что хавбек отправится вместе с командой в предсезонный тур по Японии, который пройдет с 20 по 27 июля.

В этом сезоне в чемпионате Японии Абэ провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

 

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