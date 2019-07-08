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Espreso.tvОбществоПропагандисты с "Россия 24" не видят оснований для отмены "телемоста"

Пропагандисты с "Россия 24" не видят оснований для отмены "телемоста"

На российском пропагандистском телеканале "Россия 24" не увидели оснований для отмены "телемоста" с каналом NewsOne

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.

"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", - заявили в пресс-службе телерадиокомпании.

Напомним, канал NewsOne, который связывают с Медведчуком, анонсировал проведение "телемоста" с российским пропагандистским "Россия 24" 12 июля.

Позже NewsOne отменил этот "телемост" из-за угроз физической расправы.

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