Пропагандисты с "Россия 24" не видят оснований для отмены "телемоста"
8 июля, 2019, 15:20
На российском пропагандистском телеканале "Россия 24" не увидели оснований для отмены "телемоста" с каналом NewsOne
Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС.
"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", - заявили в пресс-службе телерадиокомпании.
Напомним, канал NewsOne, который связывают с Медведчуком, анонсировал проведение "телемоста" с российским пропагандистским "Россия 24" 12 июля.
Позже NewsOne отменил этот "телемост" из-за угроз физической расправы.
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