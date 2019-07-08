Поступки Филарета можно объяснить побочными эффектами лекарств, - Заря

8 июля, 2019, 14:25

Накануне Объединительного собора прошлого года патриарх тогдашней УПЦ КП Филарет начал терять работоспособность из-за новых лекарств, рекомендованных врачами

Об этом сообщает Укринформ.

"Октябрь-ноябрь-декабрь (прошлого года, - ред.) - очень важно сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - рассказал представитель Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря

Он также добавил, что в очень короткий промежуток времени резко ухудшилось состояние здоровья патриарха. Именно тогда Заря обнаружил новый препарат, который Филарету посоветовали употреблять.

"На Покров прошлого года патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально менее чем за пару недель здесь, в Укринформе, происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - отметил владыка Евстратий.

По словам епископа, мощные силы работали против единства Киевского патриархата и пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.