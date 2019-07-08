Полиция открыла 95 уголовных производств по выборам в ВР
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
За прошедшие сутки в органы полиции поступило 102 сообщения о событиях, связанных с избирательным процессом. А с начала предвыборной кампании - 2384 сообщения.
Больше всего сообщений поступило в Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.
"Больше всего нарушений касается незаконной агитации - 1675 фактов, подкупа избирателей - 198, препятствование осуществлению избирательного права - 60, хулиганства - 56 и повреждения имущества - 43", - отметили в МВД.
Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 95 фактам. В частности, 74 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, еще 21 уголовное производство связано с проведением избирательной кампании. Также составлен 491 административный протокол.
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