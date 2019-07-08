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Espreso.tvОбществоПолиция открыла 95 уголовных производств по выборам в ВР

Полиция открыла 95 уголовных производств по выборам в ВР

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2384 сообщения о нарушениях

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 102 сообщения о событиях, связанных с избирательным процессом. А с начала предвыборной кампании - 2384 сообщения.

Больше всего сообщений поступило в Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Больше всего нарушений касается незаконной агитации - 1675 фактов, подкупа избирателей - 198, препятствование осуществлению избирательного права - 60, хулиганства - 56 и повреждения имущества - 43", - отметили в МВД.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 95 фактам. В частности, 74 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, еще 21 уголовное производство связано с проведением избирательной кампании. Также составлен 491 административный протокол.

 

 

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