Парубий рассказал о планах Рады в последний пленарный день перед выборами

8 июля, 2019, 14:03

Глава парламента Андрей Парубий рассказал о запланированном рассмотрении законов и кадровых предложениях президента и выразил надежду, что все нардепы примут участие в последнем пленарном заседании

Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Из важных законов, об альтернативных источниках энергии, по поводу урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домогосподарствами. Не большой, но очень важный для украинцев закон, для тех, кто уже использовал, собственно, солнечную энергию, и сегодня они ограничены в этом праве. Этим законом мы это их право подтвердим ", - сказал Парубий.

Добавил, что еще будет предлагаться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу системы государственного управления в книгоиздательской сфере комитета нардепа Николая Княжицкого.

"В четверг я тоже планирую рассмотрение кадровых предложений, которые дал президент Украины Зеленский в ВР. В частности, если комитетом иностранных дел будет принято решение об увольнении Климкина и назначении Пристайко. Если будет решение комитета, потому что без комитета я не могу предложить Раде этот вопрос рассмотреть", - пояснил Парубий.

"Очень амбициозный план, но это будет фактически ключевой заключительный день работы сессии VIII созыва. Я очень надеюсь, что все депутаты отвлекутся на один день от выборов", добавил он.