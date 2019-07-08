Парубий про телемост с РФ: Рада рассмотрит законопроект, который делает невозможным информационные диверсии
Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV.
Комментируя телемост NewsOne с российским пропагандистским телеканалом, председатель ВР отметил, что сейчас идет война "за умы и сердца людей".
"Поэтому все свои усилия, все свои средства они вкладывают в то, чтобы атаковать умы и сердца украинцев. И деятельность таких каналов, как NewsOne, фактически является оккупацией информационного пространства Украины, так же как российские танки оккупируют украинскую территорию", - сказал Парубий.
Он отметил, что должно быть обращение в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. "Во-вторых, мы договорились с Викторией Сюмар, что они до среды подготовят законопроект, который сделает невозможным проведение подобных информационных диверсий против Украины. И в четверг этот законопроект должен быть предложен на рассмотрение", - сообщил Парубий.
Он отметил, что Верховная Рада имеет достаточно рычагов, чтобы не допустить реваншистские силы.
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