Парубий про телемост с РФ: Рада рассмотрит законопроект, который делает невозможным информационные диверсии

8 июля, 2019, 21:48

Председатель Верховной Рады считает, что деятельность таких каналов, как NewsOne является оккупацией информационного пространства Украины

Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV.

Комментируя телемост NewsOne с российским пропагандистским телеканалом, председатель ВР отметил, что сейчас идет война "за умы и сердца людей".

"Поэтому все свои усилия, все свои средства они вкладывают в то, чтобы атаковать умы и сердца украинцев. И деятельность таких каналов, как NewsOne, фактически является оккупацией информационного пространства Украины, так же как российские танки оккупируют украинскую территорию", - сказал Парубий.

Он отметил, что должно быть обращение в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. "Во-вторых, мы договорились с Викторией Сюмар, что они до среды подготовят законопроект, который сделает невозможным проведение подобных информационных диверсий против Украины. И в четверг этот законопроект должен быть предложен на рассмотрение", - сообщил Парубий.

Он отметил, что Верховная Рада имеет достаточно рычагов, чтобы не допустить реваншистские силы.