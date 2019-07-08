Парубий назвал стратегический план Путина по ОРДЛО

8 июля, 2019, 22:26

Председатель Верховной Рады убежден, что, только зная замысел противника можно правильно реагировать

Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV.

Председатель Верховной Рады заявил, что инициативы по региональному языку очень настораживают. "Через так называемый региональный язык в свое время проводили закон Колесниченко-Кивалова под видом защиты регионального языка. А направлен этот законопроект был на уничтожение украинского языка", - отметил Парубий.

Он также отметил, что для того чтобы дать правильный ответ на любой вопрос, надо понять стратегический замысел противника.

"Мне кажется, я знаю стратегический план Путина. Его задача - эти так называемые псевдореспублики в том виде, как они есть, с тем же руководством, запихнуть в состав Украины с правом вето на внешнеполитический выбор. И это попытки перечеркнуть наш путь в НАТО и в ЕС", - отметил председатель ВР.

Он добавил, что, если неправильно анализировать замысел Путина, невозможно будет правильно реагировать. "И поэтому наша позиция всегда заключалась в очень простых требованиях: сначала отвод российских войск, затем - восстановление контроля над границей, а потом - любые другие требования", - подытожил он.