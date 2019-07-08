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Espreso.tvОбществоПарубий назвал стратегический план Путина по ОРДЛО

Парубий назвал стратегический план Путина по ОРДЛО

Председатель Верховной Рады убежден, что, только зная замысел противника можно правильно реагировать

Об этом Андрей Парубий сказал в эфире Еспресо.TV.

Председатель Верховной Рады заявил, что инициативы по региональному языку очень настораживают. "Через так называемый региональный язык в свое время проводили закон Колесниченко-Кивалова под видом защиты регионального языка. А направлен этот законопроект был на уничтожение украинского языка", - отметил Парубий.

Он также отметил, что для того чтобы дать правильный ответ на любой вопрос, надо понять стратегический замысел противника.

"Мне кажется, я знаю стратегический план Путина. Его задача - эти так называемые псевдореспублики в том виде, как они есть, с тем же руководством, запихнуть в состав Украины с правом вето на внешнеполитический выбор. И это попытки перечеркнуть наш путь в НАТО и в ЕС", - отметил председатель ВР.

Он добавил, что, если неправильно анализировать замысел Путина, невозможно будет правильно реагировать. "И поэтому наша позиция всегда заключалась в очень простых требованиях: сначала отвод российских войск, затем - восстановление контроля над границей, а потом - любые другие требования", - подытожил он.

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