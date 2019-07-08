Оппозиция получила абсолютное большинство на парламентских выборах в Греции
Об этом сообщает DW.
Коалиция радикальных левых сил "СИРИЗА" во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали 31,5%.
Таким образом, "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов,
Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство.
Глава "Новой демократии" Кириакос Мицотакис пообещал снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.
"Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".
Премьер-министр Греции Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.
Правая партия "Золотой Рассвет" не преодолела порог в 3%, необходимый для вхождения в парламент. Это огромное падение поддержки партии, которая стала третьей по величине в греческом парламенте во время финансового кризиса страны.
В то же время 10 мест в парламенте получает правая пророссийская партия "Греческое решение" экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71% избирателей.
О назначении досрочных выборов объявил 26 мая премьер-министр Ципрас после того, как СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европарламент.
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