Оппозиция получила абсолютное большинство на парламентских выборах в Греции

8 июля, 2019, 10:34

После подсчета 94% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции правая консервативная партия "Новая демократия" набирает почти 40%

Об этом сообщает DW. Коалиция радикальных левых сил "СИРИЗА" во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали 31,5%.

Таким образом, "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов,

Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство.

Глава "Новой демократии" Кириакос Мицотакис пообещал снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.

"Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

Премьер-министр Греции Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Правая партия "Золотой Рассвет" не преодолела порог в 3%, необходимый для вхождения в парламент. Это огромное падение поддержки партии, которая стала третьей по величине в греческом парламенте во время финансового кризиса страны.

В то же время 10 мест в парламенте получает правая пророссийская партия "Греческое решение" экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71% избирателей.

О назначении досрочных выборов объявил 26 мая премьер-министр Ципрас после того, как СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европарламент.