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Espreso.tvОбществоНацсовет имеет право лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией-24", - Кириленко

Нацсовет имеет право лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией-24", - Кириленко


фото: ukranews
Вячеслав Кириленко наголоcив, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на российский телеканал NewsOne и на лишение украинского канала лицензии

Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Законные рычаги влияния на NewsOne имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.

В то же время он считает: "Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включая, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".

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