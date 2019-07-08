Нацсовет имеет право лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией-24", - Кириленко

8 июля, 2019, 12:12

Вячеслав Кириленко наголоcив, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет законные основания влияния на российский телеканал NewsOne и на лишение украинского канала лицензии

Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Законные рычаги влияния на NewsOne имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.

В то же время он считает: "Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включая, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".

Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда. Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 8, 2019