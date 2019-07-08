Нацсовет имеет право лишить NewsOne лицензии из-за телемоста с "Россией-24", - Кириленко
Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
"Законные рычаги влияния на NewsOne имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.
В то же время он считает: "Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включая, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".
Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда. Но в команде Зеленского полно пророссийских людей. Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову- Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 8, 2019
- 7 июля стало известно, что телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"
- "Телемост" между Россия 24 и NewsOne - это обычная информационная операция ФСБ против Украины - прокомментировал нардеп Княжицкий
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