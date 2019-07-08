Минздрав назвал количество бюджетных мест в медицинских вузах в 2019 году

8 июля, 2019, 19:45

Объем госзаказа на медицинские специальности в этом году составил 4509 мест

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

МЗ Украины обратилось в Минэкономразвития с предложениями установить объем государственного заказа для медицинских университетов на 2019 год. Отмечается, что планируется обучать за государственный счет 4509 студентов: 4464 магистров и 45 бакалавров.

Так, максимальный объем госзаказа для уровня "магистр" - 4464 места. В частности, медицина - 4000, педиатрия - 351, стоматология -74, медицинская психология - 0, фармация, промышленная фармация - 39.

На уровень подготовки «бакалавр» предусмотрено 45 мест по госзаказу: медсестринство - 35 и физическая терапия, эрготерапия - 10.

Кроме того, Минздрав Украины передал в МОН Украины предложения медицинских ЗВО относительно максимальных объемов государственного заказа в 2019 году в каждом университете. Речь идет о максимальном количестве мест, которое может обеспечить каждый медицинский ЗВО.

Единственный медуниверситет, не подавший официального легитимного обращения, - ОНМедУ. Соответственно, в этом медуниверситете на 2019 год не предусмотрено ни одного места по госзаказу.

Как и в прошлом году, места не закреплены за конкретными вузами, они будут распределяться по процедуре "широкого конкурса". Это означает, что ЗВО, в которых подали заявления больше абитуриентов, получат больше мест по госзаказу. В своем электронном кабинете поступающие могут расставить приоритеты обучения от 1 до 7, где 1 - это и специальность, на которой они хотят учиться больше. Так называемый принцип, когда "место идет за студентом".