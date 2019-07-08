Кто-то купил телеканалы, но не вас, - Зеленский обратился к журналистам NewsOne и "112"

8 июля, 2019, 12:54

Президент Украины обратился к журналистам телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совий странице в Facebook.

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность. Вы не коллекция Медведчука. Не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть. Вы тоже слуги народа, - сказал президент.