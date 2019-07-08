Кто-то купил телеканалы, но не вас, - Зеленский обратился к журналистам NewsOne и "112"
8 июля, 2019, 12:54
Президент Украины обратился к журналистам телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совий странице в Facebook.
"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность. Вы не коллекция Медведчука. Не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть. Вы тоже слуги народа, - сказал президент.
- 7 июля стало известно, что телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"
- "Телемост" между Россия 24 и NewsOne - это обычная информационная операция ФСБ против Украины - прокомментировал нардеп Княжицкий
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