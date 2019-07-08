Климпуш-Цинцадзе заявила, что на саммит Украина-ЕС ее не пустили по указанию Гройсмана

8 июля, 2019, 17:44

Вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС

Об этом Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook.

"Что мне очевидно? Очевидно, что глава правительства провел какие-то неофициальные коммуникации и исключил меня из списка делегации. Поэтому я делаю вывод, что премьер-министр Владимир Гройсман фактически не заинтересован в развитии стабильных отношений Украина-ЕС. Я это рассматриваю как саботаж, который подрывает и ослабляет позиции Украины в диалоге с Евросоюзом", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции также раскритиковала уровень компетентности команды Офиса президента Владимира Зеленского.

"Очевидно, что команда Офиса президента Владимира Зеленского не знает до конца механизмов подготовки саммита и его документов, не успевает отслеживать события и повелась на интриги главы правительства. Как по мне, это является негативным сигналом для сотрудничества с ЕС и тревожным звоночком, поскольку команда, которая работает над ежедневными задачами евроинтеграции, отстранена от участия в главном событии года в этой сфере. Очевидно, что за столом переговоров должен быть человек, обладающий информацией в полной мере и способный объяснить и отстаивать позиции Украины по дальнейшей интеграции", - написала Климпуш-Цинцадзе.