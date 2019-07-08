Климпуш-Цинцадзе заявила, что на саммит Украина-ЕС ее не пустили по указанию Гройсмана
Об этом Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook.
"Что мне очевидно? Очевидно, что глава правительства провел какие-то неофициальные коммуникации и исключил меня из списка делегации. Поэтому я делаю вывод, что премьер-министр Владимир Гройсман фактически не заинтересован в развитии стабильных отношений Украина-ЕС. Я это рассматриваю как саботаж, который подрывает и ослабляет позиции Украины в диалоге с Евросоюзом", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции также раскритиковала уровень компетентности команды Офиса президента Владимира Зеленского.
"Очевидно, что команда Офиса президента Владимира Зеленского не знает до конца механизмов подготовки саммита и его документов, не успевает отслеживать события и повелась на интриги главы правительства. Как по мне, это является негативным сигналом для сотрудничества с ЕС и тревожным звоночком, поскольку команда, которая работает над ежедневными задачами евроинтеграции, отстранена от участия в главном событии года в этой сфере. Очевидно, что за столом переговоров должен быть человек, обладающий информацией в полной мере и способный объяснить и отстаивать позиции Украины по дальнейшей интеграции", - написала Климпуш-Цинцадзе.
- Напомним, ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве, потому, что ее фамилии не оказалось в перечне участников встречи.
- Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охранниками, которые не пустили ее на саммит.
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