Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС: это удар не по какому-либо лицу, а по национальному интересу к евроинтеграции
Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.TV .
"Вопрос не в том, что не пустили или вычеркнули из списков делегации Климпуш-Цинцадзе. Это вопрос того, что профильного вице-премьера, отвечающего за координацию всей работы по евроинтеграции, каким-то образом вычеркнули из списков украинской делегации", - сказала она.
Она отметила, что у нее есть "все основания считать, что инициатива исходила от премьер-министра Гройсмана в связи с принципиальной позицией относительно того, как должно себя вести правительство в такой переходный период".
По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе Офис президента не среагировал и "согласился или просто принял такое решение".
"На мой взгляд, это удар не по какому-то конкретному лицу, а это удар по национальному интересу о продолжении работы в направлении европейской интеграции. Ведь все, что мы сегодня видели на саммите, - это результат усилий и работы в течение этого года евроинтеграционной команды под моим координацией", - подчеркнула она.
Вице-премьер-министр добавила, что кроме нее на саммит не пригласили руководительницу парламентского комитета по вопросам интеграции Марию Ионову и руководительницу правительственного офиса по координации евроатлантической интеграции.
- Ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве, потому, что ее фамилии не оказалось в перечне участников встречи.
- Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной.
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