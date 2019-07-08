Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС: это удар не по какому-либо лицу, а по национальному интересу к евроинтеграции

8 июля, 2019, 20:45

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что инициатива не пустить ее на самитУкраина-ЕС исходила от Гройсмана

Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.TV .

"Вопрос не в том, что не пустили или вычеркнули из списков делегации Климпуш-Цинцадзе. Это вопрос того, что профильного вице-премьера, отвечающего за координацию всей работы по евроинтеграции, каким-то образом вычеркнули из списков украинской делегации", - сказала она.

Она отметила, что у нее есть "все основания считать, что инициатива исходила от премьер-министра Гройсмана в связи с принципиальной позицией относительно того, как должно себя вести правительство в такой переходный период".

По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе Офис президента не среагировал и "согласился или просто принял такое решение".

"На мой взгляд, это удар не по какому-то конкретному лицу, а это удар по национальному интересу о продолжении работы в направлении европейской интеграции. Ведь все, что мы сегодня видели на саммите, - это результат усилий и работы в течение этого года евроинтеграционной команды под моим координацией", - подчеркнула она.

Вице-премьер-министр добавила, что кроме нее на саммит не пригласили руководительницу парламентского комитета по вопросам интеграции Марию Ионову и руководительницу правительственного офиса по координации евроатлантической интеграции.