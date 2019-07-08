Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС
8 июля, 2019, 15:14
Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве
Об этом сообщает Европейская правда.
По информации издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.
По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вицепремьер пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.
Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вицепремьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность". Она часто публично критикует шаги команды президента.
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