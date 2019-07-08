Климпуш-Цинцадзе: Гройсман вычеркнул меня из списка участников саммита

8 июля, 2019, 16:14

Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из списков участников встречи

Об этом сообщает она заявила в комментарии журналистам.

"У меня есть все обоснованные основания полагать, что это были премьер-министром Украины проведены какие-то неофициальные консультации относительно того, чтобы исключить меня из этих списков и я это расцениваю как саботаж, я это расцениваю, как неготовность премьера работать на сближение и на дальнейшее углубление взаимодействия с Европейским Союзом. Принял решение исключить меня из делегации, ибо в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

"Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и разбирается в вопросах, которые там обсуждаются", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику и Евросоюз ожидал ее участия.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Я видела удивленное лицо еврокомиссара Хана, но что поделаешь, делегации уже зашли", - сказала вицепремьерка.