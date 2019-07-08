Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС: Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной

8 июля, 2019, 16:28

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обнародовала видео общения с охранниками, которые не пустили ее на саммит Украина-ЕС

Видеоролик Климпуш-Цинцадзе выложила в Facebook.

"Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС. Такого в моей практике еще не было. Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС. Нет в списках участников ни меня, ни Ольги Стефанишин (гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, - ред.). То есть людей, которые координируют все евроинтеграционные процессы и готовили этот саммит, на саммите нет", - написала Климпуш-Цинцадзе.