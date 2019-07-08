//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКак вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС: Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной

Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС: Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обнародовала видео общения с охранниками, которые не пустили ее на саммит Украина-ЕС

Видеоролик Климпуш-Цинцадзе выложила в Facebook.

"Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС. Такого в моей практике еще не было. Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС. Нет в списках участников ни меня, ни Ольги Стефанишин (гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, - ред.). То есть людей, которые координируют все евроинтеграционные процессы и готовили этот саммит, на саммите нет", - написала Климпуш-Цинцадзе.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве, потому, что ее фамилии не оказалось в перечне участников встречи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать