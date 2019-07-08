Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС: Климпуш-Цинцадзе выложила видео общения с охраной
8 июля, 2019, 16:28
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обнародовала видео общения с охранниками, которые не пустили ее на саммит Украина-ЕС
Видеоролик Климпуш-Цинцадзе выложила в Facebook.
"Как вице-премьер-министра с ЕС не пустили на саммит Украина-ЕС. Такого в моей практике еще не было. Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС. Нет в списках участников ни меня, ни Ольги Стефанишин (гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, - ред.). То есть людей, которые координируют все евроинтеграционные процессы и готовили этот саммит, на саммите нет", - написала Климпуш-Цинцадзе.
- Напомним, ранее сообщалось, что Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве, потому, что ее фамилии не оказалось в перечне участников встречи.
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